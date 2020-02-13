В Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ, когда там был Зеленский, – Схемы

Президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом говорится в программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.



Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев. Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в ОПУ сообщили о срочном возвращении Зеленского из Омана.



Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.



Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.







Как сообщали Українські Новини, Богдан признался, что поездка в Оман была частной и за счет Зеленского.



Кроме того, МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время".