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  • В Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ, когда там был Зеленский, – Схемы
13 февраля 2020, четверг, 22:18 399
Политика 2020-02-13T22:25:08+02:00
Українські Новини
В Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ, когда там был Зеленский, – Схемы

В Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ, когда там был Зеленский, – Схемы

Валерия Драгомирова
схемы, Николай Патрушев, Расследование, Оман, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом говорится в программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.


Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев. Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в ОПУ сообщили о срочном возвращении Зеленского из Омана.

Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.



Как сообщали Українські Новини, Богдан признался, что поездка в Оман была частной и за счет Зеленского

Кроме того, МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время".

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