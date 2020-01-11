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11 января 2020, суббота, 14:32 1179
Мир 2020-01-11T14:33:46+02:00
Українські Новини
Султан Омана скончался в возрасте 79 лет

Султан Омана скончался в возрасте 79 лет

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Оман, Кабус бен Саид Аль Саид
Кабус бен Саид Аль Саид. Фото: Википедия
Кабус бен Саид Аль Саид. Фото: Википедия

Султан Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет. Президент Владимир Зеленский соболезнует семье султана в связи с его смертью.

Об этом он написал в микроблогге Twitter, передают Українськi Новини.

"Опечален, узнав о смерти современного визионера и выдающегося государственного деятеля, султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Эпоха подъема и процветания государства - его долговременное наследие. Искренние соболезнования семье султана и народу Омана", - написал Зеленский.

Мировые СМИ неоднократно сообщали, что султан Омана был болен раком. Он не был женат и не имел наследника или назначенного преемника. 

Как сообщает BBC, Султан Кабус в возрасте 29 лет сверг своего отца Саида бен Таймура при бескровном перевороте при поддержке Британии в 1970 году.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с исполнительным президентом Генерального резервного фонда Омана аль-Муршиди активизацию инвестиционного сотрудничества.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский отдыхает в Омане.

Позже Офис Президента сообщил, что он прибыл в Оман для встреч с властями.

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