Султан Омана скончался в возрасте 79 лет

Султан Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет. Президент Владимир Зеленский соболезнует семье султана в связи с его смертью.Об этом он написал в микроблогге Twitter, передают Українськi Новини."Опечален, узнав о смерти современного визионера и выдающегося государственного деятеля, султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Эпоха подъема и процветания государства - его долговременное наследие. Искренние соболезнования семье султана и народу Омана", - написал Зеленский.Мировые СМИ неоднократно сообщали, что султан Омана был болен раком. Он не был женат и не имел наследника или назначенного преемника. Как сообщает BBC, Султан Кабус в возрасте 29 лет сверг своего отца Саида бен Таймура при бескровном перевороте при поддержке Британии в 1970 году.Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с исполнительным президентом Генерального резервного фонда Омана аль-Муршиди активизацию инвестиционного сотрудничества.Ранее СМИ сообщили, что Зеленский отдыхает в Омане.Позже Офис Президента сообщил, что он прибыл в Оман для встреч с властями.