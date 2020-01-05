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05 января 2020, воскресенье, 16:07 1820
Президент 2020-01-05T17:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленский прибыл в Оман для встреч с властями на высшем уровне

Зеленский прибыл в Оман для встреч с властями на высшем уровне

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Оман, официальный визит
Зеленский в Омане. Фото: Страна
Зеленский в Омане. Фото: Страна

Президент Владимир Зеленский прибыл в Оман, где у главы государства в ближайшее время запланированы встречи на высшем уровне.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл с семьей рейсовым самолетом за собственный счет. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - сказано в нем.

Отмечается, что Зеленский намерен обсудить торгово-экономическое сотрудничество Украины и Омана, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский пригласил Андрея Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию.


Ранее СМИ сообщали, что Зеленский останется в "Синегоре" еще на неделю

Кроме того, в первый день 2020 года Зеленский катался на лыжах. Фото с Президентом публиковали лыжники, которым посчастливилось встретиться на одной трассе с гарантом и его командой. 

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