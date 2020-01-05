Обнародованы фото номеров пятизвездочного отеля в Омане, в котором отдыхает Зеленский

После того, как в сети начали активно обсуждать поездку Президента Владимира Зеленского в Оман, журналисты нашли фото пятизвездочного отеля, в котором он остановился в городе Маската.

Фото номеров отеля публиковали в отзывах отдыхающие, пишет "Страна"

Президент живет в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане.

Неизвестно, в какой именно категории номеров остановился президент, но их стоимость за ночь колеблется от 340 евро (самый скромный двухкомнатный номер) до 4000 евро (президентский люкс).

Отель в Омане, где отдыхает Зеленский. Фото: Tripadviser

Как сообщали Українські Новини, после того, как СМИ обнародовали фото Зеленского в Омане, Офис Президента сообщил, что президент прибыл в Оман, где у него в ближайшее время запланированы встречи на высшем уровне.

Позже в Офисе президента сообщили, что Зеленский обсудил с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой укрепление отношений между странами, в частности наращивание торгово-экономического сотрудничества.