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05 января 2020, воскресенье, 20:11 1339
Президент 2020-01-05T20:45:13+02:00
Українські Новини
Обнародованы фото номеров пятизвездочного отеля в Омане, в котором отдыхает Зеленский

Обнародованы фото номеров пятизвездочного отеля в Омане, в котором отдыхает Зеленский

Ярина Вацяк
Президент, Отель, Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, Владимир Зеленский, Зеленский в Омане
Отель в Омане, где отдыхает Зеленский. Фото: Tripadviser
Отель в Омане, где отдыхает Зеленский. Фото: Tripadviser

После того, как в сети начали активно обсуждать поездку Президента Владимира Зеленского в Оман, журналисты нашли фото пятизвездочного отеля, в котором он остановился в городе Маската.

Фото номеров отеля публиковали в отзывах отдыхающие, пишет "Страна"

Президент живет в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане.

Неизвестно, в какой именно категории номеров остановился президент, но их стоимость за ночь колеблется от 340 евро (самый скромный двухкомнатный номер) до 4000 евро (президентский люкс).

Отель в Омане, где отдыхает Зеленский. Фото: TripadviserОтель в Омане, где отдыхает Зеленский. Фото: Tripadviser

Как сообщали Українські Новини, после того, как СМИ обнародовали фото Зеленского в Омане, Офис Президента сообщил, что президент прибыл в Оман, где у него в ближайшее время запланированы встречи на высшем уровне.

Позже в Офисе президента сообщили, что  Зеленский обсудил с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой укрепление отношений между странами, в частности наращивание торгово-экономического сотрудничества.

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