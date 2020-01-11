Иран признал, что сбил украинский самолет

Иранские военные заявляют, что "непреднамеренно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", хотя накануне отрицали такую вероятность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил: человеческие ошибки во время кризиса, вызванные авантюризмом США, привели к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал министр.

Издание сообщает, что иранское агентство ISNA опубликовало заявление генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится, что "в результате непреднамеренного гуманитарного инцидента был сбит украинский пассажирский самолет, в котором, к сожалению, погибли многие дорогие соотечественники и ряд иностранных граждан".

Отмечается, что через несколько часов после ракетных ударов Ирана по американским позициям в Ираке, количество военных самолетов США по всей стране увеличились, и о некоторых сообщениях о воздушных ударах по стратегическим центрам страны сообщалось многочисленным военным подразделениям и целям на некоторых радиолокационных станциях.

"В таких критических условиях рейс "Международных украинских авиалиний" вылетает из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, находится в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР и находится на высоте вражеского самолета и напоминает его по форме. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен ракетой из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

10 января прошел брифинг, посвященный вопросу о причинах крушения самолета авиакомпании МАУ, на котором министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что информация по крушению самолета МАУ от США засекречена.

Кроме этого, Украина получила от посольства США важные данные о крушении 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране и передаст их на обработку специалистам.