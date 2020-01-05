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05 января 2020, воскресенье, 13:15 6609
Политика 2020-01-05T13:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане, - СМИ

Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане, - СМИ

Валерия Драгомирова
Рождество, Оман, Владимир Зеленский
Зеленский в Омане. Фото:
Зеленский в Омане. Фото: "Страна"

В воскресенье утром, 5 января, Президента Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Об этом сообщает "Страна".

Сообщается, что Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - городе Маскате. Живет он в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

По данным издания, глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.


Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский пригласил Андрея Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский останется в "Синегоре" еще на неделю

Кроме того, в первый день 2020 года Зеленский катался на лыжах. Фото с Президентом публиковали лыжники, которым посчастливилось встретиться на одной трассе с гарантом и его командой. 

Тем временем, Зеленский в новогоднем поздравлении пожелал украинцам единства и уважения друг к другу ради успешного будущего Украины в 2020.

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