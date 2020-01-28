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28 января 2020, вторник, 11:15 53 Документ
Президент 2020-01-28T11:15:01+02:00
Українські Новини
ОПУ рассказал об интенсивности загранвизитов Зеленского, но не знает о поездке в Оман

ОПУ рассказал об интенсивности загранвизитов Зеленского, но не знает о поездке в Оман

Виолетта Чайковская
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Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Президента

Президент Владимир Зеленский совершил 8 официальных и 5 рабочих визитов в 12 иностранных государств в 2019 году, а о его поездке в Оман в начале 2020 года в Офисе Президента информация отсутствует.

Об этом говорится в ответах Офиса Президента на запросы Українських Новин.

В среднем Зеленский совершал по 2 заграничных визита в месяц.

Первый его визит в статусе Президента Украины состоялся в рабочем формате в европейские институции в Брюссель (Бельгия) спустя три недели после инаугурации – 4-5 июня.

Там он провел встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Президентом Польши Анджеем Дудой и на данный момент бывшим руководством Европейского Совета и Европейской комиссии.

Первый официальный визит Зеленский совершил во Францию уже в первый месяц работы главой государства – 17 июня.

Тогда он провел уже вторую встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку встречался с ним в Париже перед вторым туром президентских выборов в Украине.

На следующий день после официального визита во Францию, 18 июня, Зеленский посетил с официальным визитом Берлин, где провел первую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также в 2019 году состоялись официальные визиты украинского Президента для встреч с властями в Турцию 7-8 августа, в Польшу 31 августа, в Латвию 16 октября, Эстонию и Литву 26-27 ноября и Азербайджан 16-17 декабря.

С рабочими визитами в 2019 году Зеленский пребывал 1-3 июля в Канаде для участия в конференции "Реформы в Украине" и встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, 23-26 сентября – в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, на полях которой провел первую личную встречу с американским Президентом Дональдом Трампом, и 21-24 октября – в Японии для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Единственной страной, которую Зеленский посетил дважды за год в качестве Президента, стала Франция, поскольку 8-10 декабря он пребывал в Париже с рабочим визитом, где провел саммит с лидерами стран "нормандского формата", в том числе первую личную двустороннюю встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным.

В результате этой встречи 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого Украина вернула 76 граждан: 12 военнослужащих и 64 гражданских.

В свою очередь информацию о визите Зеленского в Оман, которая появилась в начале 2020 года, Офис Президента предоставить не смог.

Офис сообщил, что публичная информация о встречах с ответственным за иностранные дела министром и исполнительным директором государственного Генерального резервного фонда 5-6 января размещена на сайте Президента, а данными о стоимости поездки и сопровождении Зеленского располагают Государственное управление делами и Управление государственной охраны.

"Информация об остальных затронутых в вашем запросе вопросах отсутствует в Офисе Президента Украины", - сказано в ответе.

Таким образом, Офис Президента не располагает информацией о датах и статусе визита или о том, по чьей инициативе он состоялся и какими рейсами осуществлялся.

Также Офис не имеет программы визита, не знает, кто был в делегации с Зеленским в Омане и проводил ли Президент там какие-либо встречи, кроме вышеупомянутых.

Как сообщали Українські Новини, ранее МИД обещал рассказать о поездке Зеленского в Оман "в свое время". 

В 2018 году за аналогичный период с конца мая по конец декабря Порошенко совершил 11 загранвизитов в 9 иностранных государств. В то же время информацией о поездке Порошенко на Мальдивы Администрация Президента не располагала. 

В январе 2020 года Президент посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где Зеленский выступил перед пустым залом, а также Польшу по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау и Израиль, где Зеленский отказался участвовать в Форуме памяти Холокоста

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