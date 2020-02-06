На круизном лайнере в Японии зафиксировали еще 10 случаев заболевания смертельным коронавирусом

На круизном лайнере в Японии , где обнаружили 26 украинцев, зафиксировали еще 10 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом передает Министерство здоровья в Японии. Отмечается, что на круизном лайнере Diamond Princess, с 3500 пассажирами, общее количество инфицированных составляет 20 человек. Информация об украинцах отсутствует. Японские власти переводят зараженных людей в диагностические больницы страны. В Минздраве Японии отметили, что проводят новые тесты на коронавирус, их результаты объявят позже. Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек. Также в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за того, что на борту судна обнаружили симптомы коронавируса. Кроме того, в Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса 39-летнего местного жителя, который 21 января поехал в Ухань — эпицентр заболевания вирусом в Китае, а в дальнйшем вернулся в Гонконг, а во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, которым по всему миру заболели уже более 6 тысяч человек. На момент 5 февраля, от китайского коронавируса за сутки в провинции Хубэй умерли еще 70 человек.