На круизном лайнере в Японии зафиксировали еще 10 случаев заболевания смертельным коронавирусом

На круизном лайнере в Японии , где обнаружили 26 украинцев, зафиксировали еще 10 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом передает Министерство здоровья в Японии.

Отмечается, что на круизном лайнере Diamond Princess, с 3500 пассажирами, общее количество инфицированных составляет 20 человек. Информация об украинцах отсутствует.

Японские власти переводят зараженных людей в диагностические больницы страны. В Минздраве Японии отметили, что проводят новые тесты на коронавирус, их результаты объявят позже.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек.

Также в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за того, что на борту судна обнаружили симптомы коронавируса.

Кроме того, в Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса 39-летнего местного жителя, который 21 января поехал в Ухань — эпицентр заболевания вирусом в Китае, а в дальнйшем вернулся в Гонконг, а во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, которым по всему миру заболели уже более 6 тысяч человек.

На момент 5 февраля, от китайского коронавируса за сутки в провинции Хубэй умерли еще 70 человек.