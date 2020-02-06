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  • На круизном лайнере в Японии зафиксировали еще 10 случаев заболевания смертельным коронавирусом
06 февраля 2020, четверг, 09:08 72
Мир 2020-02-06T09:08:40+02:00
Українські Новини
На круизном лайнере в Японии зафиксировали еще 10 случаев заболевания смертельным коронавирусом

На круизном лайнере в Японии зафиксировали еще 10 случаев заболевания смертельным коронавирусом

Елизавета Кесельман
Япония, круизный лайнер, Заболевание, Коронавирус, Китайский коронавирус
Лайнер на карантине. Скриншот CNN
Лайнер на карантине. Скриншот CNN

На круизном лайнере в Японии , где обнаружили 26 украинцев, зафиксировали еще 10 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом передает Министерство здоровья в Японии.

Отмечается, что на круизном лайнере Diamond Princess, с 3500 пассажирами, общее количество инфицированных составляет 20 человек. Информация об украинцах отсутствует.

Японские власти переводят зараженных людей в диагностические больницы страны. В Минздраве Японии отметили, что проводят новые тесты на коронавирус, их результаты объявят позже.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек. 

Также в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за того, что на борту судна обнаружили симптомы коронавируса.

Кроме того, в Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса 39-летнего местного жителя, который 21 января поехал в Ухань — эпицентр заболевания вирусом в Китае, а в дальнйшем вернулся в Гонконг, а во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, которым по всему миру заболели уже более 6 тысяч человек. 

На момент 5 февраля, от китайского коронавируса за сутки в провинции Хубэй умерли еще 70 человек.

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