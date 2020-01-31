подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 января 2020, пятница, 07:00 176 Новости дня
Общество 2020-01-31T07:00:02+02:00
Українські Новини
Несмотря на поручение Зеленского, "космические" зарплаты в госкомпаниях продолжают удивлять

Несмотря на поручение Зеленского, "космические" зарплаты в госкомпаниях продолжают удивлять

Анна Рудык
Коронавирус

В Борисполь прибыл первый самолет из Китая, который привез эвакуированных граждан Украины. От коронавируса спаслись 158 человек. Все они отдыхали на море на острове Хайнань. Их проверка на вирус ограничилась измерением температуры. Хотя китайские власти заявляют, что вирус может до двух недель вообще никак себя не проявлять, при этом инфицировать окружающих. 

 
Благодаря санкциям Запада экономика России возросла. К такому выводу пришли в Financial Times. Теперь Москве следует опасаться не новых санкций, а их отмены.
 
Близкого соратника Юрия Луценко – экс-замминистра Грымчака – выпустили из-под стражи. Таким образом, он провел за решеткой полгода. НАБУ обвиняет Грымчака в мошенничестве. Якобы он получил взятку более 1 миллиона долларов.
 
Дойчебан будет работать на Укрзализныцю бесплатно. В подписанном соглашении не предполагается награда немецкой компании, - заявляет Мининфраструктуры. Никогда не видел немцев, которые работали бесплатно на чужую компанию!
 
СБУ помогала обвиняемым в убийстве журналиста Шеремета скрываться от следствия. Юрист Портнов опубликовал аудиозапись, как оперативник СБУ консультирует подозреваемого и дает ему различные советы, как запутать следствие.
 
Руководители украинских госкомпаний продолжают получать гигантские выплаты. Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе зарплату в почти полмиллиона гривен. В пятницу исполняется две недели поручению Зеленского ограничить зарплаты в Кабмине и госкомпаниях. Именно под это условие президент оставил в кресле Гончарука. Но, видимо, у Гончарука что-то пошло не так.
 
Министр Соколовская с зарплатой 200 тыс грн упрекнула украинцев в "нежелании копить на старость".
 
Если вам интересно, посмотрите, какие огромные зарплаты получают из бюджета "борцы с коррупцией". От 3 до 12 тысяч долларов в месяц. Полагаю, что ни Сытник, ни Рябошапка не нашли бы работу с такими зарплатами в частной компании. Зато, кормиться из бюджета можно. И самое главное – за все 5 лет работы новых антикоррупционных органов ни один большой коррупционер не пострадал – ни министр, ни депутат, ни губернатор. За что налогоплательщики платят силовикам такие деньги?
 
Синоптики наконец-то рассказали, почему в Украине нету снега. Арктические морозы вытесняет атлантический циклон.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Коронавирус

Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео
В Минэкономики опубликовали список автомобилей, которые подлежат налогооблажению в 2020
Новости
Бразилия. Скриншот видео Al Jazeera
В Бразилии в 101 городе объявили чрезвычайную ситуацию: украинцев предупредили об опасности 08:45
Законопроект о медиа авторитарный и антиконституционный: одесские журналисты обратились к Зеленскому 08:45
ЕС может ввести экологический налог на "грязную" электроэнергию, импортируемую из соседних стран, - Герус 08:45
Боевики применили артиллерию: ВСУ понесли потери на Донбассе 08:15
Китай решил вернуть спецрейсами своих граждан в эпицентр эпидемии коронавируса 08:12
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
больше новостей
Коболев засекретил свою зарплату в "Нефтегазе"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok