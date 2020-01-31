Несмотря на поручение Зеленского, "космические" зарплаты в госкомпаниях продолжают удивлять

В Борисполь прибыл первый самолет из Китая, который привез эвакуированных граждан Украины. От коронавируса спаслись 158 человек. Все они отдыхали на море на острове Хайнань. Их проверка на вирус ограничилась измерением температуры. Хотя китайские власти заявляют, что вирус может до двух недель вообще никак себя не проявлять, при этом инфицировать окружающих.



Благодаря санкциям Запада экономика России возросла. К такому выводу пришли в Financial Times. Теперь Москве следует опасаться не новых санкций, а их отмены.



Близкого соратника Юрия Луценко – экс-замминистра Грымчака – выпустили из-под стражи. Таким образом, он провел за решеткой полгода. НАБУ обвиняет Грымчака в мошенничестве. Якобы он получил взятку более 1 миллиона долларов.



Дойчебан будет работать на Укрзализныцю бесплатно. В подписанном соглашении не предполагается награда немецкой компании, - заявляет Мининфраструктуры. Никогда не видел немцев, которые работали бесплатно на чужую компанию!



СБУ помогала обвиняемым в убийстве журналиста Шеремета скрываться от следствия. Юрист Портнов опубликовал аудиозапись, как оперативник СБУ консультирует подозреваемого и дает ему различные советы, как запутать следствие.



Руководители украинских госкомпаний продолжают получать гигантские выплаты. Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе зарплату в почти полмиллиона гривен. В пятницу исполняется две недели поручению Зеленского ограничить зарплаты в Кабмине и госкомпаниях. Именно под это условие президент оставил в кресле Гончарука. Но, видимо, у Гончарука что-то пошло не так.



Министр Соколовская с зарплатой 200 тыс грн упрекнула украинцев в "нежелании копить на старость".



Если вам интересно, посмотрите, какие огромные зарплаты получают из бюджета "борцы с коррупцией". От 3 до 12 тысяч долларов в месяц. Полагаю, что ни Сытник, ни Рябошапка не нашли бы работу с такими зарплатами в частной компании. Зато, кормиться из бюджета можно. И самое главное – за все 5 лет работы новых антикоррупционных органов ни один большой коррупционер не пострадал – ни министр, ни депутат, ни губернатор. За что налогоплательщики платят силовикам такие деньги?



Синоптики наконец-то рассказали, почему в Украине нету снега. Арктические морозы вытесняет атлантический циклон.

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