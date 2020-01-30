Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест

Высший антикоррупционный суд отпустил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, арест которого ранее продлили до 14 февраля, из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

"Изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - сказала она.

Такое решение суд принял в четверг, 30 января.

При этом адвокат сообщила, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро не выполняют решение суда.

"То нет старшого детектива, то еще кого-то. Они ищут способы затянуть это", - сообщила она.

Матяш отметила, что сотрудники НАБУ должны забрать Грымчака из следственного изолятора и надеть электронный браслет.

Как сообщали Українськi Новини, в августе правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн.

Также 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу.