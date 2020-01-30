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30 января 2020, четверг, 15:48 84
Судебная власть 2020-01-30T15:51:15+02:00
Українські Новини
Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест

Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест

Анна Рудык
Высший антикоррупционный суд, Домашний арест, НАБУ, Юрий Грымчак
Юрий Грымчак
Юрий Грымчак

Высший антикоррупционный суд отпустил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, арест которого ранее продлили до 14 февраля, из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

"Изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - сказала она.

Такое решение суд принял в четверг, 30 января.

При этом адвокат сообщила, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро не выполняют решение суда.

"То нет старшого детектива, то еще кого-то. Они ищут способы затянуть это", - сообщила она.

Матяш отметила, что сотрудники НАБУ должны забрать Грымчака из следственного изолятора и надеть электронный браслет.

Как сообщали Українськi Новини, в августе правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. 

Также 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу.

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Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест
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