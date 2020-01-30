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30 января 2020, четверг, 15:30 66 Документ
Экономика 2020-01-30T15:35:52+02:00
Українські Новини
Deutsche Bahn не получит вознаграждение в рамках меморандума по "Укрзализныце"

Deutsche Bahn не получит вознаграждение в рамках меморандума по "Укрзализныце"

Александр Дмитриенко
Мининфраструктуры, Укрзализниця, Меморандум, Deutsche Bahn

Подписанный 22 января в Давосе меморандум между Мининфраструктуры и немецким государственным железнодорожным оператором Deutsche Bahn, которым планируется привлечение Deutsche Bahn к сотрудничеству по реформированию "Укрзализныци",  не предусматривает вознаграждение для немецкой компании.

Об этом говорится в ответе Мининфраструктуры на запрос Українських Новин.

Согласно тексту меморандума, стороны договорились об изучении возможности создания стратегического альянса между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn с целью обмена опытом между компаниями.

Также меморандум предусматривает оценку возможности сотрудничества с целью имплементации европейского опыта реформирования сектора железнодорожных перевозок.

Указанный меморандум был подписан министром инфраструктуры Владиславом Криклием с украинской стороны и руководителем департамента внешних связей Deutsche Bahn с немецкой стороны.

Как сообщали Українськi Новини, Deutsche Bahn все-таки будет консультировать "Укрзализныцю" в вопросах оперативного управления

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