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30 января 2020, четверг, 16:29 221
Силовые структуры 2020-01-30T16:48:57+02:00
Українські Новини
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета

Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета

Павел Твердохлиб
Андрей Портнов, СБУ, Владислав Грищенко, Убийство журналиста, Павел Шеремет
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись телефонного разговора сотрудника Департамента контрразведки (ДКР) Службы безопасности Украины Андрея Омельченко с подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Владиславом Грищенко (по кличке "Буча"). Данная аудиозапись подтверждает причастность СБУ к организации сокрытия убийства Шеремета и других насильственных преступлений.

Об этом юрист сообщил на своем Telegram-канале.

"Дорогие друзья, вашему вниманию одно из первых доказательств причастности СБУ к организации сокрытия насильственных преступлений, включая убийство Павла Шеремета. Уверен, что этот материал даст мощный толчок к раскрытию этого и других резонансных убийств. А пока информирую, что в период трагедии с Шереметом, с сегодняшними подозреваемыми в его убийстве на постоянной основе контактировали также больше 10 других сотрудников СБУ", - написал Портнов.

По информации юриста, Андрей Игоревич Омельченко, являющийся сотрудником СБУ, состоит на должности консультанта-эксперта (по оперативным вопросам) 1-го отдела 4-го Управления ДКР СБУ.

Портнов заявил, что намерен добиваться немедленного задержания сотрудника ДКР СБУ Андрея Омельченко и проведения большого расследование преступной деятельности сотрудников СБУ, стоящих за организацией насилия и расправы над гражданами Украины.

На данной аудизаписи зафиксировано, что действующий сотрудник СБУ Омельченко подсказывает методы и дает советы какие шаги должен предпринять подозреваемый Грищенко, содержащийся в данный момент в следственном изоляторе, для избежания уголовного преследования по обвинению в умышленном убийстве.

В ходе телефонного разговора сотрудник СБУ Омельченко выразил свою обеспокоенность доказательной базой по делу об убийстве Шеремета, а также советовал организовать давление на следствие, максимально противодействовать освещению дела средствами массвой информации, собирать "активистов", чтобы влиять на общественное мнение.

Портнов подчеркнул, что данная аудиозапись является прямым доказательством того, что в "период Порошенко-Грицака" СБУ занималась преступной деятельностью и стояла за сокрытием резонансных убийств. Также юрист считает, что СБУ стояла и за самой организацией преступлений.

Уточним, Национальная полиция Украины установила прочные связи подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлии Кузьменко ("Лиса") и ее сожителя ("Электрик"), а также супругов Грищенко ("Буча" и "Пума").

12 декабря 2019 года по делу об убийстве Шеремета задержаны АТОшники, волонтер и медик.

Как сообщали Українські Новини, 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля с помощью взрывного устройства погиб журналист Павел Шеремет.

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