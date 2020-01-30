Арктическим морозам противостоит атлантический циклон: синоптик дал прогноз на начало февраля

Хотя синоптики обещали ранее приход в январе-2020 зимы с морозами до -20 и снегопадами, погода в Украине далека от зимней. И пока второй месяц зимы подходит к завершению, существенных холодов пока не прогнозируется.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань у себя в Facebook.

"Причуды погоды в мире не обошли и Украину. Однако в отличие от невиданных снегопадов, ливней и сильных ветров для украинцев природа выбрала более гуманный сценарий - нетипичное, как для января, тепло", - написал он.

По его словам, настойчивость атлантического циклона нынешней зимы исключает проникновение Арктики в наши широты и проявления зимних черт, присущих январю. Средний температурный фон сохраняется на уровне 0-3º тепла, на 7-10º превышает климатическую норму на это время.

Прогноз погоды. Карта: Виталий Пострыгань/Facebook

В то же время, серия циклонов от Северного до Средиземного морей движется в восточном направлении. В четверг атмосферный фронт с запада усложнит погодные условия: ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до ураганных 15-20 м / с и все это на фоне положительных температур в пределах 0-5º тепла.

Однако ближе к выходным погода успокоится: ослабнет ветер, осадков станет меньше, а температура почти не изменится.

В выходные, которые приходятся на начало февраля, в связи с влиянием тыловой (холодной) части циклона несколько похолодает, возможен небольшой снег.

"Но настоящей зимы пока не видно", - прогнозирует синоптик.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.