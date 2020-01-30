подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе почти полмиллиона гривен зарплаты
30 января 2020, четверг, 12:39 59
Экономика 2020-01-30T12:52:21+02:00
Українські Новини
Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе почти полмиллиона гривен зарплаты

Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе почти полмиллиона гривен зарплаты

Елена Литвин
Зарплата, Аэропорт Борисполь, зарплаты чиновников, Павел Рябикин
Борисполь аэропорт. Фото: kbp.aerо
Борисполь аэропорт. Фото: kbp.aerо

В то время как "Укрзализныця" засекретила зарплату своего начальника Евгения Кравцова, генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин задекларировал 489,1 тыс. гривен зарплаты в январе.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 16 января Рябикин получил 255 693 гривны зарплаты по основному месту работы - аэропорт "Борисполь".

Также 21 января Рябикин задекларировал получение еще 233 400 гривен зарплаты на том же предприятии.

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зеленский обещал дать шанс правительству Алексея Гончарука, который 17 января заявил об отставке.

Тем временем руководители трех государственных предприятий получают зарплату больше, чем у президента США Дональда Трампа. А зарплаты в Офисе Президента оказались перед новым годом меньшими, чем у чиновников Кабмина.

Больше новостей о: Зарплата Аэропорт Борисполь зарплаты чиновников Павел Рябикин

Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе почти полмиллиона гривен зарплаты
Неизвестные подожгли автомобиль журналистки во Львове
Новости
На Донбассе вследствие обстрелов ранен военный 12:52
Нацполиция проверяет скандальную рекламу бизнесмена о партнерстве с Россией в Киеве 12:47
Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе почти полмиллиона гривен зарплаты 12:39
Суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода во Львове 12:38
В Китай улетел первый рейс, эвакуирующий украинских туристов 12:34
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Депутат Рады Скороход допускает подкуп нардепов при голосовании за закон об отмене адвокатской монополии 17:08
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
больше новостей
Украина ввела безвиз для британцев на год
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok