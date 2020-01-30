Директор государственного аэропорта "Борисполь" получил в январе почти полмиллиона гривен зарплаты

В то время как "Укрзализныця" засекретила зарплату своего начальника Евгения Кравцова, генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин задекларировал 489,1 тыс. гривен зарплаты в январе.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 16 января Рябикин получил 255 693 гривны зарплаты по основному месту работы - аэропорт "Борисполь".

Также 21 января Рябикин задекларировал получение еще 233 400 гривен зарплаты на том же предприятии.

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зеленский обещал дать шанс правительству Алексея Гончарука, который 17 января заявил об отставке.

Тем временем руководители трех государственных предприятий получают зарплату больше, чем у президента США Дональда Трампа. А зарплаты в Офисе Президента оказались перед новым годом меньшими, чем у чиновников Кабмина.