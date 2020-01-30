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30 января 2020, четверг, 17:14 36
Общество 2020-01-30T17:23:13+02:00
Українські Новини
В "Борисполе" приземлился первый самолет с эвакуированными из Китая украинцами

В "Борисполе" приземлился первый самолет с эвакуированными из Китая украинцами

Елизавета Кесельман
Борисполь, Киев, Туристы, Самолет, Прибытие самолета, Прибытие самолета из Китая

В аэропорт "Борисполь" прибыл первый самолет из Китая с эвакуированными украинцами из острова Хайнань. Об этом с места событий передает кореспондент hromadske.

 

Отмечается, что домой из туристического острова вернулись 158 украинцев. По словам прибывших, на острове нет паники по поводу эпидемии коронавируса, которая есть в каждой области Китая. При этом, люди ходят в масках и приобрели большинство товаров в аптеках и магазинах.

 

Как передает ведомство, проверка санитарной командой Минздрава ограничилась лишь измерением температуры. Некоторые туристы удивились, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Ранее в Министерстве здравоохранения уже говорили об этом, уточнив, что другие проверки не нужны.

 

Туристы, с которыми удалось поговорить, остались довольны поездкой и не видели поводов для паники. Также отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.

 

Несмотря на отсутствие паники, парки на острове Хайнань закрыли, а экскурсии отменили. Кроме того, цены в регионе выросли.

Как сообщали Українські Новини, в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпустили на берег из-за обнаружения на борту симптомов коронавируса.

Также 29 января, во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

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