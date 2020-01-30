В "Борисполе" приземлился первый самолет с эвакуированными из Китая украинцами

В аэропорт "Борисполь" прибыл первый самолет из Китая с эвакуированными украинцами из острова Хайнань. Об этом с места событий передает кореспондент hromadske.

Закриті всі парки, екскурсії скасували, а ціни на маски різко підскочили — українська туристка розповіла про ситуацію в Китаї, звідки вона повернулася сьогодні через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/Vci3bliw11 — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Отмечается, что домой из туристического острова вернулись 158 украинцев. По словам прибывших, на острове нет паники по поводу эпидемии коронавируса, которая есть в каждой области Китая. При этом, люди ходят в масках и приобрели большинство товаров в аптеках и магазинах.

«Класно! Здорово! Кльово! Ніякої паніки!», — український турист так описав відпочинок у Китаї, звідки його евакуювали через спалах у країні смертельного коронавірусу pic.twitter.com/6ZJoKP5232 — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Как передает ведомство, проверка санитарной командой Минздрава ограничилась лишь измерением температуры. Некоторые туристы удивились, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Ранее в Министерстве здравоохранения уже говорили об этом, уточнив, что другие проверки не нужны.

«Усе чудово, ніякої паніки, звичайний відпочинок», — український турист розповів про повернення з Китаю, де нині борються з уханським коронавірусом. Перших 158 українських туристів сьогодні евакуювали з КНР pic.twitter.com/BKAwSbecTh — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Туристы, с которыми удалось поговорить, остались довольны поездкой и не видели поводов для паники. Также отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.

Відпочинок сподобався, паніки не відчули, а під час польоту просто поміряли температуру — українська туристка розповіла про повернення з Китаю, звідки вона прилетіла через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/RPaKNRtb30 — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Несмотря на отсутствие паники, парки на острове Хайнань закрыли, а экскурсии отменили. Кроме того, цены в регионе выросли.

Как сообщали Українські Новини, в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпустили на берег из-за обнаружения на борту симптомов коронавируса.

Также 29 января, во Франции был подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV.