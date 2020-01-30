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30 января 2020, четверг, 17:42 15
Экономика 2020-01-30T17:42:17+02:00
Українські Новини
Экономика России возросла благодаря санкциям Запада, – Financial Times

Экономика России возросла благодаря санкциям Запада, – Financial Times

Елизавета Кесельман
Экономика, Рост экономики, Западные санкции, Рост экономики России
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Экономика Росссийской Федерации, находясь под санкциями Запада, достигла одних из самых лучших результатов за все время. Об этом передает Страна.юа со ссылкой на Financial Times.

"Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных", — говорится в материале.

Как отмечает эксперты, экспортеры нашли новые рынки , а импортеры – внутренние альтернативы, несмотря на то, что темпы экономического роста в РФ замедлились, экономика развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размере $124 млрд.

Как заявляет издание, такая ситуация, стала результатом проведения "разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи",  а также , что лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно благодаря западням санкциям.

Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях. Во-первых, по мнению аналитиков, она "затянула пояса", сократила государственные расходы и "заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы". Это связано отчасти со снижением иностранных кредитов вследствие санкций и настроений инвесторов, а также со стремлением РФ обезопасить свою экономику.

Кроме того, Россия потратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, запретила импорт продуктов питания из ЕС с целью стимулирования внутреннего производства. Наконец, Россия решительно пересмотрела траты огромных прибылей от продажи нефти и газа. Доходы от экспорта энергоресурсов выше установленного уровня перенаправляются в Фонд национального благосостояния, что положило конец "модели бума и спада", вызванной зависимостью государственных доходов от цен на нефть.

Результаты такого курса, по мнению британских экспертов, впечатляют. Государственный долг в Россия составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2019 года Кабинет Министров Украины поставил целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет.

Также в ноябре НБУ заявил, что рост экономики Украины замедлился. 

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