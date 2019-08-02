Зеленский присоединится на выходных к школе "Слуги народа" в Трускавце

Президент Владимир Зеленский посетит 3 августа Трускавец, где будущие депутаты "Слуги народа" проходят курсы недельного интенсивного обучения от "Киевской школы экономики".\r\nОб этом Українським Новинам сообщили собеседники во Львовской областной государственной администрации и партии "Слуга народа".\r\nЛьвовская обладминистрация обнародовала анонс визита Президента в область 3 августа, не детализировав ее программу.\r\nАгентству уточнили, что пока в рамках визита запланировано исключительно проведение Президентом совещания в Трускавце.\r\nВ свою очередь собеседники в партии "Слуга народа" подтвердили, что после официальной программы Зеленский планирует посетить обучение новоизбранных депутатов, которое завершается в эти выходные (3-4 августа).\r\nКак сообщали Українськi Новини, новоизбранные депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" собрались на интенсивные экономические курсы в самых дорогих отелях Трускавца - "Риксос" и "Женева".\r\nВ Трускавце новая депутат от "Слуги народа" появилась в сарафане элитного бренда.\r\nМесяц назад, в ходе предыдущего визита в область, Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Петра Порошенко к "мусорной блокаде".