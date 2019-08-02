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02 августа 2019, пятница, 18:30 142
Президент 2019-08-02T18:32:46+03:00
Українські Новини
Зеленский присоединится на выходных к школе "Слуги народа" в Трускавце

Зеленский присоединится на выходных к школе "Слуги народа" в Трускавце

Зеленский,
Зеленский, "Слуга народа"

Президент Владимир Зеленский посетит 3 августа Трускавец, где будущие депутаты "Слуги народа" проходят курсы недельного интенсивного обучения от "Киевской школы экономики".

Об этом Українським Новинам сообщили собеседники во Львовской областной государственной администрации и партии "Слуга народа".

Львовская обладминистрация обнародовала анонс визита Президента в область 3 августа, не детализировав ее программу.

Агентству уточнили, что пока в рамках визита запланировано исключительно проведение Президентом совещания в Трускавце.

В свою очередь собеседники в партии "Слуга народа" подтвердили, что после официальной программы Зеленский планирует посетить обучение новоизбранных депутатов, которое завершается в эти выходные (3-4 августа).

Как сообщали Українськi Новини, новоизбранные депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" собрались на интенсивные экономические курсы в самых дорогих отелях Трускавца - "Риксос" и "Женева".

В Трускавце новая депутат от "Слуги народа" появилась в сарафане элитного бренда.

Месяц назад, в ходе предыдущего визита в область, Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Петра Порошенко к "мусорной блокаде".

Больше новостей о: Львовская область Трускавец визит президента Слуга народа Владимир Зеленский Киевская Школа Экономики школа депутатов

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