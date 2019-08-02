Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязательства построить дорогу на Ивано-Франковщине

Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязатель

Президент Владимир Зеленский напомнил депутату Андрею Иванчуку, который как самовыдвиженец выиграл выборы в депутаты Рады в округе №88, об обещании профинансировать строительство дороги в Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствует комментарий Президента под постом на странице Иванчука в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Депутат предположил, что когда Зеленский взял с него обещание обеспечить ремонт дороги, он имел в виду помочь избранному в соседнем округе депутату от "Слуги народа" оформить документацию и сделать проект.

"Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте", - написал Президент.

Во время поездки в Ивано-Франковскую область Зеленский потребовал у Иванчука оплатить ремонт дороги стоимостью в 175 миллионов гривен.

Президент намекнул, что у депутата есть источники, откуда можно взять эту сумму, и пригрозил, что в случае невыполнения обещания даст номер нардепа жителям села, возле которого должна строиться дорога.

Также в комментариях высказался и глава Офиса Президента Андрей Богдан.

"Нет, Президент верит, что вы профинансируете эти работы", - написал Богдан.

Скриншот "УП"

Иванчук ничего не ответил.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил ивано-франковским губернатором топ-менеджера Ахметова.

Тем временем Зеленский занялся дорогами: решил проверить их качество и участников закупок для ремонта. Также Гройсман пожаловался на украинские дороги, хотя раньше их рекламировал.