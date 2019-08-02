Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязательства построить дорогу на Ивано-Франковщине

Президент Владимир Зеленский напомнил депутату Андрею Иванчуку, который как самовыдвиженец выиграл выборы в депутаты Рады в округе №88, об обещании профинансировать строительство дороги в Ивано-Франковской области.\r\nОб этом свидетельствует комментарий Президента под постом на странице Иванчука в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nДепутат предположил, что когда Зеленский взял с него обещание обеспечить ремонт дороги, он имел в виду помочь избранному в соседнем округе депутату от "Слуги народа" оформить документацию и сделать проект.\r\n"Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте", - написал Президент.\r\n\r\nВо время поездки в Ивано-Франковскую область Зеленский потребовал у Иванчука оплатить ремонт дороги стоимостью в 175 миллионов гривен.\r\nПрезидент намекнул, что у депутата есть источники, откуда можно взять эту сумму, и пригрозил, что в случае невыполнения обещания даст номер нардепа жителям села, возле которого должна строиться дорога.\r\nТакже в комментариях высказался и глава Офиса Президента Андрей Богдан.\r\n"Нет, Президент верит, что вы профинансируете эти работы", - написал Богдан.\r\nСкриншот "УП"\r\nИванчук ничего не ответил.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил ивано-франковским губернатором топ-менеджера Ахметова.\r\nТем временем Зеленский занялся дорогами: решил проверить их качество и участников закупок для ремонта. Также Гройсман пожаловался на украинские дороги, хотя раньше их рекламировал.