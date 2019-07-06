Зеленский посоветовал уволиться руководителям таможен 4 областей

Президент Владимир Зеленский намерен усилить борьбу с контрабандой и предложил руководителям Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен самостоятельно написать заявления об увольнении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 6 июля в Ужгороде Зеленский представил нового председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко.

Представление прошло в помещении Закарпатской таможни, глава государства подчеркнул, что его команда серьезно настроена на борьбу с контрабандой.

"Вы не волнуйтесь, мы вас обязательно будем поддерживать. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" ее. Это главный "привет" вам из Киева, почему мы прибыли в таком составе", – сказал Зеленский.

При этом отмечается, что на Закарпатье вместе с Президентом приехали, в частности, временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, и. о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

Зеленский подчеркнул, что его команда хочет донести, что отныне передавать "наверх" ничего не надо.

Президент также призвал присутствующих к сотрудничеству с Бондаренко и добавил, что руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры Закарпатья должно быть очищено.

Он также посоветовал руководителям Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления об увольнении.

"Если нет, то их уволят по-другому. Страна будет другой. Я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди. Не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться. Просто стать профессионалами и работать", – подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что в понедельник, 8 июля, подпишет указ о борьбе с контрабандой.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой. Также Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде".

Тем временем Кабмин назначил главой Таможни Нефедова.