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12 июля 2019, пятница, 16:26 972
Президент 2019-07-12T17:48:57+03:00
Українські Новини
Зеленский договорился с Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста

Зеленский договорился с Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста

Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года.

Об этом Зеленский заявил в ходе рабочего визита в Днипре.

"14 сентября не открываете мост, можете сами уйти в отставку. Честно? Честно. Мы договорились с мэром Борисом Филатовым, что 14 сентября будет официальное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов сам напишет заявление и уйдет в отставку. А если откроют в сроки, я приеду на открытие", – сказал Зеленский.

Филатов согласился на условия от Зеленского.

Реконструкция Нового моста в Днипре длится около 2 лет.

Зеленский также посетил еще ряд мест в Днипре, после чего вылетел в международный аэропорт "Кривой Рог".

Как сообщали Українські Новини, ранее Филатов проанонсировал "хорошие новости от Зеленского" по строительству аэропорта в Днипре.

Тем временем Филатов задекларировал билет на суборбитальный полет.

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