В сети появилось видео, как проверяют пассажиров, прилетевших из Китая

В сети появилось видео, как проверяют пассажиров из Китая в аэропорту "Борисполь" для обнаружения опасного коронавируса прямо в самолете.

Видео опубликовано в telegram-канале Perepichka News.

"В "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Не то чтобы это сильно помогало его обнаружить, но если начал бороться с вирусами, становится трудно остановиться", - говорится сообщении.

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Напомним, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

В то время, как КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.

Распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью.

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