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23 января 2020, четверг, 17:17 42
Общество 2020-01-23T17:17:08+02:00
Українські Новини
Из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава

Из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Вирус, Минздрав, распространение эпидемии
Из-за вируса самолеты из Китая будут встречать команды Минздрава. Фото: Рixabay
Из-за вируса самолеты из Китая будут встречать команды Минздрава. Фото: Рixabay

Исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявляет, что в связи со вспышкой коронавируса в Китае самолеты, прибывающие из этой страны, будут встречать санитарные команды Минздрава. Об этом Кузин сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Прямого авиасообщения с китайским Уханем в Украине нет, но есть с Китаем. Сегодня в 13:00 прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями лабораторного центра Министерства здравоохранения был проведен прием этого самолета... Таким образом, каждый день санитарно-карантинные подразделения будут встречать совместно с госпогранслужбой самолеты, которые имеют прямое сообщение с Китаем", - сказал он. 

По его словам, дополнительных мер пока введено не будет. Кузин добавил, что инкубационный период нового коронавируса составляет от 2 до 12 суток.


Также по словам и.о. председателя Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 января вирусом заражены 633 человека.
Из них 95 - в критическом состоянии, 17 человек погибли от коронавируса.
В декабре в городе Ухань был зарегистрирован случай пневмонии. Позже стало известно, что причиной пневмонии стал новый вид коронавируса.


Как сообщали Українськi Новини, в Китае новый коронавирус унес жизни уже 17 человек.

Также сообщалось о том, что опасный коронавирус достиг России, пассажирку из Китая госпитализировали в Хабаровске.

Также Українські Новини показали инфографику, как распространяется коронавирус.

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