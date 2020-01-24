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  • В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии
24 января 2020, пятница, 16:13 92
Мир 2020-01-24T16:13:32+02:00
Українські Новини
В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии

В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии

Ольга Фандорина
Коронавирус в Китае, излечение, Лечение, Китай
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

В Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса. Об этом сообщает информагенство Sina.

Медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину. Она некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса. 10 января женщина почувствовала недомогание, сопровождавшееся повышенной температурой тела, а 12 января она вернулась в Шанхай и вечером 15 января ее госпитализировали.

Лечение пациентки проводили в городской больнице. Ее самочувствие постепенно улучшалось. После того, как температура тела женщины на протяжении шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса.

Оба теста показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено и выписали пациентку домой.

Ранее распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью

Українські Новини рассказывали, передается ли вирус по почте и можно ли заказывать товары на AliExpress.

Напомним, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

 
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