У мережі з'явилося відео, як перевіряють пасажирів, що прилетіли з Китаю

У мережі з'явилося відео, як перевіряють пасажирів з Китаю в аеропорту "Бориспіль" для виявлення небезпечного коронавіруса прямо в літаку.

Відео опубліковано в telegram-каналі Perepichka News.

"У "Борисполі" почали вимірювати температуру пасажирів з Китаю. Не те щоб це дуже допомагало виявити його, але якщо почав боротися з вірусами, стає тяжко зупинитися", - йдеться повідомленні.

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Нагадаємо, через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

В той час, як КМДА заявляє, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавіруса 2019-nCoV, Міністерство охорони здоров'я веде переговори про постачання в Україну тестів для визначення нового коронавіруса.

Поширився коронавірус вже призвів до смерті 18 осіб і інфікування більше шестисот в Китаї, а також ще сімох країнах. Є ймовірність того, що хворих значно більше, але через симптоми, які мають незначні прояви, вони не звертаються за допомогою.

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