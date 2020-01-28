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28 января 2020, вторник, 15:29 119
Общество 2020-01-28T15:30:47+02:00
Українські Новини
В Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса, - КГГА

В Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса, - КГГА

Валерия Драгомирова
КГГА, Тест-системы, Диагностика, Коронавирус
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

В Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передают Українські Новини.

"По информации Министерства здравоохранения, на сегодняшний день такие тест-системы уже есть в Украине", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о наличии специального оборудования для диагностирования коронавируса.

Он подчеркнул, что тот, кто почувствует признаки ОРВИ обязан в срочном порядке обратиться к своему семейному врачу и избегать самолечения.

Также он порекомендовал оставаться дома тем, кто почувствовал признаки заболевания, чтобы избежать заражения окружающих.

Кроме этого, Поворозник порекомендовал чаще мыть руки и в случае необходимости посещения публичных мест при наличии признаков ОРВИ надевать маску.

Как сообщали Українські Новини, в МИД рассказали, что на консульском учете в Китае находится 592 украинца. 


Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.

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