В Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса, - КГГА

В Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передают Українські Новини.

"По информации Министерства здравоохранения, на сегодняшний день такие тест-системы уже есть в Украине", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о наличии специального оборудования для диагностирования коронавируса.

Он подчеркнул, что тот, кто почувствует признаки ОРВИ обязан в срочном порядке обратиться к своему семейному врачу и избегать самолечения.

Также он порекомендовал оставаться дома тем, кто почувствовал признаки заболевания, чтобы избежать заражения окружающих.

Кроме этого, Поворозник порекомендовал чаще мыть руки и в случае необходимости посещения публичных мест при наличии признаков ОРВИ надевать маску.

Как сообщали Українські Новини, в МИД рассказали, что на консульском учете в Китае находится 592 украинца.



Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.