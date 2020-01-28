В Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса, - КГГА

В Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передают Українські Новини. "По информации Министерства здравоохранения, на сегодняшний день такие тест-системы уже есть в Украине", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о наличии специального оборудования для диагностирования коронавируса. Он подчеркнул, что тот, кто почувствует признаки ОРВИ обязан в срочном порядке обратиться к своему семейному врачу и избегать самолечения. Также он порекомендовал оставаться дома тем, кто почувствовал признаки заболевания, чтобы избежать заражения окружающих. Кроме этого, Поворозник порекомендовал чаще мыть руки и в случае необходимости посещения публичных мест при наличии признаков ОРВИ надевать маску. Как сообщали Українські Новини, в МИД рассказали, что на консульском учете в Китае находится 592 украинца. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.