Как распространяется коронавирус 2019-nCoV: опубликована карта вспышек заболевания

Эпицентром смертельного коронавируса, из-за которого в Китае закрыли два города-мегаполиса, считается провинция Хубэй, в которой сейчас зафиксировано около 100 случаев заболевания.

Именно в Хубэе находятся два крупных города - Хуань и Хуанган (население более 11 и 6 тысяч человек соотвестенно) - в которых закрыли аэропорты и вокзалы, отменили рейсы автобусов, а людей попросили без острой необходимости не покидать населенные пункты.

Дальше идут провинции Гуандун и Чжэцзян и столичный Пекин. Там зафиксировали от 10 до 99 случаев смертельной вирусной пневмонии.

На остальной территории пока обнаружили меньше 10 больных. В автономном районе Внутренняя Монголия пока известно только о пудрениях на 2019-nCoV.

Напомним, вспышку пневмонии зафиксировали в Китае в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность объявить международную чрезвычайную ситуацию из-за этого. По последним данным, от коронавируса уже умерли 17 человек, и еще 600 заразились им. Также вирус фокусируют за пределами Китая - в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Как сообщали Українські новини, Украина усилила меры в аэропорту Борисполь из-за коронавируса из Китая. Там будут искать носителей опасного заболевания.

Ранее сообщалось, что власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.