В Украину через неделю могут поставить тесты для определения нового коронавируса

В то время, как КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.

Об этом на брифинге сказал генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передают Українськi Новини.

"Ведутся переговоры относительно поставки в Украину наборов для определения РНК нового вируса, и мы надеемся, что уже на следующей неделе или через неделю мы сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне в референс лабораториях Центра общественного здоровья", - сказал он.

При этом, с кем ведутся переговоры, Кузин не уточнил.

Он добавил, что есть предварительная договоренность о поставке 4 комплектов тестов.

При этом один комплект рассчитан на 100 исследований, а в отношении одного человека будут проводиться 3 исследования.

Таким образом тестов достаточно для тестирования на коронавирус 120 человек.

Как сообщали Українськi Новини, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.

В МИД рассказали, что на консульском учете в Китае находится 592 украинца.