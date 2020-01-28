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28 января 2020, вторник, 17:38 163
Медицина 2020-01-28T17:51:50+02:00
Українські Новини
В Украину через неделю могут поставить тесты для определения нового коронавируса

В Украину через неделю могут поставить тесты для определения нового коронавируса

Ярина Вацяк
Минздав, эпидемия, Вирус, Тесты, медицинские тесты, коронавирус в Украине, Коронавирус
Лаборатория. Фото: pixabay
Лаборатория. Фото: pixabay

В то время, как КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.

Об этом на брифинге сказал генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передают Українськi Новини.

"Ведутся переговоры относительно поставки в Украину наборов для определения РНК нового вируса, и мы надеемся, что уже на следующей неделе или через неделю мы сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне в референс лабораториях Центра общественного здоровья", - сказал он.

При этом, с кем ведутся переговоры, Кузин не уточнил.

Он добавил, что есть предварительная договоренность о поставке 4 комплектов тестов.

При этом один комплект рассчитан на 100 исследований, а в отношении одного человека будут проводиться 3 исследования.

Таким образом тестов достаточно для тестирования на коронавирус 120 человек.

Как сообщали Українськi Новини, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.

В МИД рассказали, что на консульском учете в Китае находится 592 украинца. 

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