Китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска

Распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью.

О том, кто находится в группе риска пишет South China Morning Post.

У кого самый высокий риск заболеть

Возраст погибших от вируса варьируется от 48 до 89 лет. Согласно данным китайских медиков, почти половина из восемнадцати погибших была пожилого возраста, многим за 80. Кроме того, у всех погибших были серьезные проблемы со здоровьем.

У девяти из 18-ти погибших были диабет, ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона. Самой молодой женщине было 48 лет, но она страдала от диабета и недавно перенесла инсульт.

Самый старший, 89-летний мужчина имел в анамнезе высокое кровяное давление, диабет, ишемическую болезнь сердца и другие заболевания.

"Пожилой возраст и сопутствующие заболевания являются известными факторами риска развития тяжелых заболеваний и смерти", - говорят специалисты.

Кто легче всего переносит заболевания

Дети и молодые люди также подвергаются заражению, но они не так подвержены влиянию коронавируса.