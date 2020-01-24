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24 января 2020, пятница, 08:56 390
Общество 2020-01-24T08:57:16+02:00
Українські Новини
Китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска

Китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска

Таня Войтюк
Коронавирус, вирус в Китае, Коронавирус в Китае, Китай
В Китае госпитализируют людей. Фото: Twitter/@Terremoti7
В Китае госпитализируют людей. Фото: Twitter/@Terremoti7

Распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью. 

О том, кто находится в группе риска пишет South China Morning Post.

У кого самый высокий риск заболеть

Возраст погибших от вируса варьируется от 48 до 89 лет. Согласно данным китайских медиков, почти половина из восемнадцати погибших была пожилого возраста, многим за 80. Кроме того, у всех погибших были серьезные проблемы со здоровьем.

У девяти из 18-ти погибших были диабет, ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона. Самой молодой женщине было 48 лет, но она страдала от диабета и недавно перенесла инсульт.

Самый старший, 89-летний мужчина имел в анамнезе высокое кровяное давление, диабет, ишемическую болезнь сердца и другие заболевания.

"Пожилой возраст и сопутствующие заболевания являются известными факторами риска развития тяжелых заболеваний и смерти", - говорят специалисты.

Кто легче всего переносит заболевания

Дети и молодые люди также подвергаются заражению, но они не так подвержены влиянию коронавируса.

Такая ситуация объясняется тем, что вирус способен опускаться к нижним дыхательным путям, вызывая тяжелую вирусную пневмонию, с которой людям пожилого возраста труднее бороться, чем молодым.

Ранее Українські Новини рассказывали, передается ли вирус по почте и можно ли заказывать товары на AliExpress.

Напомним, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

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