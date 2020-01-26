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26 января 2020, воскресенье, 08:26 66
Общество 2020-01-26T08:26:05+02:00
Українські Новини
Сегодня в "Борисполе" начнут проверять пассажиров из Китая инфракрасными термометрами

Сегодня в "Борисполе" начнут проверять пассажиров из Китая инфракрасными термометрами

Анна Рудык
Аэропорт Борисполь, вирус в Китае, Коронавирус в Китае, Коронавирус
Аэропорт Борисполь. Фото: kbp.aerо
Аэропорт Борисполь. Фото: kbp.aerо

Сегодня, 26 января, в киевском аэропорту Борисполь будет проходит скрининг пассажиров из Китая, которых будут проверять инфракрасными термометрами в связи с распространением нового смертельного коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены.

"Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - говорится в сообщении. 

Всемирная организация здравоохранения в субботу обновила рекомендации относительно скрининга.

Как сообщали Українські Новини, китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии. Кроме того, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.

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