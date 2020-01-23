В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили празднование Нового года

После того, как в китайском Ухане вспыхнула эпидемия неизвестного коронавируса, которым заразилось более 300 человек, а 17 человек умерли, в столице Китая Пекине отменили крупные публичные мероприятия, в том числе ярмарки в честь празднования Лунного Нового года. Об этом передает Reuters со ссылкой на государственные медиа КНР.

Отмечается, что в связи с отменой мероприятий люди со всех регионов государства начали сдавать железнодорожные билеты. Государственнаая компания China State Railway Group обещает возместить стоимость.

Помимо отмены празднования Нового года, во всем Китае отменили все спортивные мероприятия, передает Eurosport. Запрет будет действовать до апреля.

Как сообщали Українські Новини, эксперты выяснили, что смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку.

Также в российскомм Хабаровске, 21 января была госпитализирована женщина с подозрением на заражение коронавирусом из Китая, который ранее достиг Вашингтона, США.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая в Украине будут встречать санитарные команды Минздрава.