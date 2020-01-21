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21 января 2020, вторник, 23:20 15
Мир 2020-01-21T23:20:20+02:00
Українські Новини
Коронавирус из Китая перекинулся в США: зафиксирован первый случай

Коронавирус из Китая перекинулся в США: зафиксирован первый случай

Ольга Фандорина
Вирус, Китай, США
Медицина. Фото: pixabay.com
Медицина. Фото: pixabay.com

В США подтвердили первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом во вторник, 21 января, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает ТАСС.

Отмечается, что случай выявлен в штате Вашингтон - заболевание диагностировано у мужчины в возрасте около 30 лет, недавно прилетевшего из Китая. Его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, в конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. Возбудителем вспышки стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу опубликовало рекомендации украинцам из-за нового коронавируса в Китае, которым заболело около 300 человек, шестеро из которых умерли

Как сообщали Українські Новини, врачи предупредили о том, что смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку.

Тем временем миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет. 

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