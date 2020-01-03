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03 января 2020, пятница, 22:11 28
Азия 2020-01-03T22:11:02+02:00
Українські Новини
В китайском Ухане вспышка вирусной пневмонии

В китайском Ухане вспышка вирусной пневмонии

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Вирусная пневмония
Китай. Фото: pixabay
Китай. Фото: pixabay

В китайском городе Ухань десятки человек заболели вирусной пневмонией, а местные медики все еще не могут установить точно, с чем связана эта вспышка болезни, сообщает "ВВС Украина".


В общем пока подтвердили 44 случая заболевания, 11 из которых имеют статус "трудных". Сингапур и Гонконг поэтому ввели дополнительные меры контроля для туристов.

Параллельно с этим в интернете распространяются опасения, что этот вирус может быть связан с Тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС или Sars).
В 2002-2003 эта потенциально смертельная болезнь, которая возникла в Китае, унесла жизни около 700 человек в разных странах.

Нынешнюю вспышку пневмонии в Ухане в соцсетях уже сравнивают с ТОРС.
Однако местная полиция заявила, что приняла санкции в отношении восьми человек, которые "публиковали или распространяли лживую информацию без проверки". Между тем медики проверяют истинные причины появления вирусной пневмонии.

Комиссия в Ухане уже сообщила, что ей уже удалось вычеркнуть несколько потенциальных возбудителей нынешней вспышки - в частности, по словам китайских медиков, это точно не птичий грипп. Однако среди определенных инфекций пока нет ТОРС.

Комиссия также утверждает, что болезнь не передается от человека к человеку. Во Всемирной организации по охране здоровья также заявили, что следят за вспышкой и находятся на связи с китайскими властями.

Как сообщали Українські Новини, миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет. 

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