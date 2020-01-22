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22 января 2020, среда, 19:43 50
Азия 2020-01-22T19:43:02+02:00
Українські Новини
В Китае новый коронавирус унес жизни уже 17 человек

В Китае новый коронавирус унес жизни уже 17 человек

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в Китае, смерть от вируса, смертельный вирус
Вирус. Фото: 6264.com.ua
Вирус. Фото: 6264.com.ua

В Китае увеличилось количество жертв нового коронавируса до 17 человек. Об этом сообщает Reuters.

Так, сообщается, что количество подтвержденных случаев заражения данным вирусом уже превысило 400.

Отмечается, что сейчас все смертельные случаи от нового вируса nCoV зафиксированы в провинции Хубэй. Власти региона подтвердили информацию о 17 смертях и 444 случаях заражения новым вирусом в целом.

Как сообщали Українські Новини, в России, Санкт-Петербурге, в больницу привезли человека с подозрением на новый коронавирус.

Ранее Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу опубликовало рекомендации украинцам из-за нового коронавируса в Китае, которым заболело в начале января около 300 человек, шестеро из которых умерли.

Также врачи предупредили о том, что смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку.

Тем временем в начале года в Китае неизвестный вид вирусной пневмонии набирает обороты.

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