подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Китае новым коронавирусом заболело около 300 человек, шестеро умерли
21 января 2020, вторник, 15:29 68
Мир 2020-01-21T15:29:24+02:00
Українські Новини
В Китае новым коронавирусом заболело около 300 человек, шестеро умерли

В Китае новым коронавирусом заболело около 300 человек, шестеро умерли

Елизавета Кесельман
Грипп, Коронавирус, Неизвестный вид пневмании, Вирус, Китай, Болезнь
Грипп. Фото: freepick
Грипп. Фото: freepick

Неизвестная эпидемия пневмонии, которая положила свое начало в китайском Ухане, все больше набирает обороты. В Китае новым коронавирусом заразилось уже около 300 человек, шестеро погибло. Об это передает DW со ссылкой на управление здравоохранения города Ухань, где начался вирус.

Отмечается, что по состоянию на вторник, 21 января, от неизвестной до сих пор болезни умерло еще два человека, увеличив таким образом количество смертей до шести. Между тем количество подтвержденных случаев заболевания новой болезни увеличилась еще на 77 - до 291, передает телеканал CCTV.

Новые случаи заболевания были диагностированы у провинции Хубэй, где был обнаружен вирус, а также Пекине и Шанхае. Еще 27 пациентов были обнаружены в других провинциях, говорит о том, что вирус начал распространяться по стране.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый коронавирус в последующие дни может распространиться в других странах.

"Больше случаев следует ожидать в других частях Китая и других стран в последующие дни", - заявил представитель ВОЗ Тарик Ясаревич, передает агентство Reuters.

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует в инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Кроме белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации СМИ, продавали также летучих мышей, кур, кроликов и змей. Один из этих видов, вероятно, и стал источником заражения. ВОЗ также заявили, что первичным источником вируса, наиболее вероятно, могут быть животные.

Как сообщали Українські Новини,эксперты выяснили, что смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку.

Также миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет. 

Больше новостей о: Грипп Коронавирус Неизвестный вид пневмании Вирус Китай Болезнь

На форуме в Давосе, помимо Зеленского и Гончарука, выступят еще 7 украинских спикеров
Офис ГПУ просит взять под стражу Павловского
Новости
Зеленский подписал закон о выделении 2 миллиардов гривен для развития малого и среднего бизнеса 16:46
Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину 16:43
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы и штрафу в 290 тысяч долларов 16:34
Использование литых железнодорожных колес влечет подорожание перевозок, – эксперт 16:08
Суд назначил рассмотрение дела против экс-депутата Рады Онищенко на 4 мая 16:05
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
На Микитася снова надели электронный браслет 16:03
больше новостей
Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok