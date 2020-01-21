В Китае новым коронавирусом заболело около 300 человек, шестеро умерли

Неизвестная эпидемия пневмонии, которая положила свое начало в китайском Ухане, все больше набирает обороты. В Китае новым коронавирусом заразилось уже около 300 человек, шестеро погибло. Об это передает DW со ссылкой на управление здравоохранения города Ухань, где начался вирус.

Отмечается, что по состоянию на вторник, 21 января, от неизвестной до сих пор болезни умерло еще два человека, увеличив таким образом количество смертей до шести. Между тем количество подтвержденных случаев заболевания новой болезни увеличилась еще на 77 - до 291, передает телеканал CCTV.

Новые случаи заболевания были диагностированы у провинции Хубэй, где был обнаружен вирус, а также Пекине и Шанхае. Еще 27 пациентов были обнаружены в других провинциях, говорит о том, что вирус начал распространяться по стране.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый коронавирус в последующие дни может распространиться в других странах.

"Больше случаев следует ожидать в других частях Китая и других стран в последующие дни", - заявил представитель ВОЗ Тарик Ясаревич, передает агентство Reuters.

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует в инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Кроме белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации СМИ, продавали также летучих мышей, кур, кроликов и змей. Один из этих видов, вероятно, и стал источником заражения. ВОЗ также заявили, что первичным источником вируса, наиболее вероятно, могут быть животные.

Как сообщали Українські Новини,эксперты выяснили, что смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку.

Также миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет.