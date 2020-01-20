подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку
20 января 2020, понедельник, 23:55 46
Азия 2020-01-20T23:55:01+02:00
Українські Новини
Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку

Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку

Таня Войтюк
Китай, Вирус, Пневмония, Болезнь, Смерть, Медицина
В Китае бушует вирус. Фото: pixabay
В Китае бушует вирус. Фото: pixabay

В то время как таинственным китайским вирусом могли заразиться уже сотни людей, власти страны подтвердили, что новый тип коронавирус, который вызвал вспышку пневмонии в Китае, способен передаваться, в том числе от человека к человеку.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики подтвердили факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках.

"Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны с именно этим типом передачи вируса", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, о вспышке вируса в Ухане начали говорить еще в начале января. Медики говорили, что это вирусная пневмония. Однако не смогли определить, с чем связана эта вспышка болезни. 


Кроме того, Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя.

Тем временем миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет. 

Больше новостей о: Китай Вирус Пневмония Болезнь Смерть Медицина

В аэропортах Малайзии установили тепловые рамки из...
В Китае резко выросло число заражений новым вирусо...
В Китае загадочную пневмонию зарегистрировали у 60...
С начала года в Украине зарегистрировано почти 10 ...
Венедиктова назначила своими замами адвоката Януковича и экс-СБУшника
Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы, - адвокат Головань
Новости
Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку 23:55
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
Под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко 22:56
Великобритания жалеет о включении Герба Украины в террористические символы 22:25
В ИГИЛ выбрали нового лидера 21:57
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены 08:05
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
больше новостей
Правоохранители задержали экс-помощника депутата от БПП в деле Гандзюк
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok