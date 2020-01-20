Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку

В то время как т аинственным китайским вирусом могли заразиться уже сотни людей , в ласти страны подтвердили, что новый тип коронавирус, который вызвал вспышку пневмонии в Китае, способен передаваться, в том числе от человека к человеку.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики подтвердили факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках.

"Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны с именно этим типом передачи вируса", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, о вспышке вируса в Ухане начали говорить еще в начале января. Медики говорили, что это вирусная пневмония. Однако не смогли определить, с чем связана эта вспышка болезни.



Кроме того, Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя.

Тем временем миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет.