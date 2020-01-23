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  • У Пекіні через спалах коронавіруса скасували святкування Нового року
23 січня 2020, четвер, 17:43 4
Світ 2020-01-23T22:01:02+02:00
Українські Новини
У Пекіні через спалах коронавіруса скасували святкування Нового року

У Пекіні через спалах коронавіруса скасували святкування Нового року

Елизавета Кесельман
Вірус, коронавірус в Китаї, Розповсюдження вірусу, епідемія
Китай. Літак. Фото: pexels
Китай. Літак. Фото: pexels

Після того, як в китайському Ухані спалахнула епідемія невідомого коронавіруса, яким заразилося понад 300 осіб, а 17 осіб померли, в столиці Китаю Пекіні скасували великі публічні заходи, в тому числі ярмарку на честь святкування Місячного Нового року. Про це передає Reuters з посиланням на державні медіа КНР.

Наголошується, що у зв'язку з відміною заходів люди з усіх регіонів держави почали здавати залізничні квитки. Государственнаая компанія China State Railway Group обіцяє відшкодувати вартість.

Крім скасування святкування Нового року, у всьому Китаї скасували всі спортивні заходи, передає Eurosport. Заборона буде діяти до квітня.

Як повідомляли Українські Новини, експерти з'ясували, що смертельнийирус з Китаю здатний передаватися від людини до людини.

У російському Хабаровську, 21 січня була госпіталізована жінка з підозрою на зараження коронавірусом з Китаю, який раніше досяг Вашингтона, США.

Крім того, через спалах коронавіруса літаки з Китаю в Україні будуть зустрічати санітарні команди Моз.

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