У Пекіні через спалах коронавіруса скасували святкування Нового року

Після того, як в китайському Ухані спалахнула епідемія невідомого коронавіруса, яким заразилося понад 300 осіб, а 17 осіб померли, в столиці Китаю Пекіні скасували великі публічні заходи, в тому числі ярмарку на честь святкування Місячного Нового року. Про це передає Reuters з посиланням на державні медіа КНР.

Наголошується, що у зв'язку з відміною заходів люди з усіх регіонів держави почали здавати залізничні квитки. Государственнаая компанія China State Railway Group обіцяє відшкодувати вартість.

Крім скасування святкування Нового року, у всьому Китаї скасували всі спортивні заходи, передає Eurosport. Заборона буде діяти до квітня.

Як повідомляли Українські Новини, експерти з'ясували, що смертельнийирус з Китаю здатний передаватися від людини до людини.

У російському Хабаровську, 21 січня була госпіталізована жінка з підозрою на зараження коронавірусом з Китаю, який раніше досяг Вашингтона, США.

Крім того, через спалах коронавіруса літаки з Китаю в Україні будуть зустрічати санітарні команди Моз.