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  • Опасный коронавирус достиг России: пассажирку из Китая госпитализировали в Хабаровске
22 января 2020, среда, 11:22 42
Мир 2020-01-22T11:24:12+02:00
Українські Новини
Опасный коронавирус достиг России: пассажирку из Китая госпитализировали в Хабаровске

Опасный коронавирус достиг России: пассажирку из Китая госпитализировали в Хабаровске

Таня Войтюк
Вирус, Коронавирус, Китай, Пневмония, Болезнь, Россия, Медицина
Самолет из Китая. Фото: pexels
Самолет из Китая. Фото: pexels

В Хабаровске, Россия, 21 января была госпитализирована женщина с подозрением на заражение коронавирусом из Китая, который ранее достиг Вашингтона, США. Об этом сообщает "Страна".

Женщина прилетела в Россию из китайского города Харбин. Представители аэропорта заявляют, что якобы диагноз не был подтвержден, однако эта информация требует уточнения.

По данным пресс-службы хабаровского аэропорта, Роспотребнадзор сейчас встречает все рейсы с целью проверки пассажиров на заражение вирусом.

"С ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", - передает слова представителя аэропорта издание Сибирь.Реалии.

Зона, где сообщили о заражении коронавирусом. Фото: Google MapsЗона, где сообщили о заражении коронавирусом. Фото: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу опубликовало рекомендации украинцам из-за нового коронавируса в Китае, которым заболело около 300 человек, шестеро из которых умерли.

Врачи предупредили о том, что смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку.

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