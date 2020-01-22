Опасный коронавирус достиг России: пассажирку из Китая госпитализировали в Хабаровске

В Хабаровске, Россия, 21 января была госпитализирована женщина с подозрением на заражение коронавирусом из Китая, который ранее достиг Вашингтона, США. Об этом сообщает "Страна".

Женщина прилетела в Россию из китайского города Харбин. Представители аэропорта заявляют, что якобы диагноз не был подтвержден, однако эта информация требует уточнения.

По данным пресс-службы хабаровского аэропорта, Роспотребнадзор сейчас встречает все рейсы с целью проверки пассажиров на заражение вирусом.

"С ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", - передает слова представителя аэропорта издание Сибирь.Реалии.

Зона, где сообщили о заражении коронавирусом. Фото: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу опубликовало рекомендации украинцам из-за нового коронавируса в Китае, которым заболело около 300 человек, шестеро из которых умерли.

Врачи предупредили о том, что смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку.