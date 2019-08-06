Зеленский работает за менее $1 тыс., Богдан – третий месяц бесплатно

Заработная плата Президента Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство Офиса Президента работает бесплатно уже третий месяц.\r\nОб этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос Українських Новин.\r\n"Заработная плата Президенту Украины Зеленскому В. А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 000 гривен", - сказано в нем.\r\nДругих составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) Президенту не установлено.\r\nВ то же время из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов.\r\nТаким образом за июль Зеленский получил 22 540 гривен.\r\n\r\n \r\n"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась", - говорится в ответе ГУД.\r\nРанее Госуправление делами сообщило агентству, что руководство Офиса Президента также не получало заплату в мае и июне.\r\nБогдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая.\r\nС 25 июня все они были переведены в Офис Президента.\r\nАгентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения.\r\nСогласно ответу ГУД, зарплата им не начислялась вообще.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский зарабатывает около тысячи гривен в день на президентском посту. В то время как за 2017 год Зеленский задекларировал квартиру в Британии и счета за границей, а за 2018 Зеленский задекларировал виллу в Италии.\r\nВ ходе предвыборной кампании "Команда Зе!" объявила флешмоб "Я - клоун": Зеленский призвал назвать свою зарплату, стипендию, пенсию и другое, "что делает тебя клоуном".\r\nПетр Порошенко отдавал зарплату Президента своему же благотворительному фонду. При этом при Порошенко расходы на обслуживание Президента выросли почти в 4 раза. В то же время госбюджет на 2019 год впервые за 5 лет предусматривает сокращение расходов на обеспечение деятельности Президента и его Администрации.