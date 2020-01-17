Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, который 1 7 января заявил, что подал заявление об отставке главе государства,

Об этом Зеленский заявил на встрече в Офисе Президента, видеозапись которой была опубликована Офисом Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Президент отметил, что новая концепция должна учитывать нынешнюю ситуацию в стране.

"С пониманием, где мы живем с вами и с пониманием министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, несмотря на их практику и даже несмотря на их, извините за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что поднять зарплаты можно будет, когда правительство Гончарука поднимет экономику.

Президент также выразил второй вопрос, с которым должно разобраться правительство.

Это вопрос процента, который получает "Нефтгаз" от 2,9 млрд долларов, полученных Украиной от российской компании "Газпром" на основании решения Стокгольмского арбитража.

"Они должны быть не только прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми", - сказал Зеленский.

Он поручил премьеру найти выход из ситуации.

Как сообщали Українські Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ.