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17 января 2020, пятница, 23:52 83
Президент 2020-01-17T23:53:23+02:00
Українські Новини
Придется прощаться: Зеленский о министрах, которые не согласятся на предложенную зарплату

Придется прощаться: Зеленский о министрах, которые не согласятся на предложенную зарплату

Анна Рудык
Кабмин, зарплаты Кабмина, Алексей Гончарук, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский во время встречи с главой правительства Алексеем Гончаруком заявил, что с теми из министров, которые не смогут работать на предложенную государством зарплату, "придется прощаться". Видеозапись встречи опубликовал Офис Президента.

Так, Зеленский подчеркнул, что зарплаты министров должны быть "нормальными" для сегодняшней ситуации в Украине, чтобы на них можно было жить, но с учетом положения дел в стране.

"Вот когда вы и ваше правительство поднимите экономику, тогда можно поднимать заработные платы. Если кто-то из министров не может работать на ту или иную зарплату, которую вы им предложите, но даже если это будет сложно, придется с ними прощаться", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук обещает до 4 февраля представить в Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства.

Ранее Зеленский решил дать шанс еще поработать правительству Гончарука, если он решит проблему космических зарплат в Кабмине и госкомпаниях.

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