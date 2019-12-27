В Украине упала средняя зарплата: самую низкую получают работники сферы питания

В ноябре средняя зарплата штатного работника уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с октябрем реальная зарплата уменьшилась на 0,5%, а по отношению к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

В ноябре самая низкая зарплата была у работников сферы размещения и организации питания - 6790 грн в месяц, а самая высокая в сфере финансов и страхования – 19 221 грн.

В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 15 974 грн в месяц.

Наименьшая средняя зарплата в Черниговской области - 8336 грн в месяц.

Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Как сообщали Українські Новини, в октябре средняя зарплата выросла до 10,7 тыс. гривен: соцработники получают меньше всех.

В сентябре средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех.