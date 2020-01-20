Микитась летел в Лондон с разрешения силовиков законно

Адвокат Александр Лысак заявил, что бывший депутат Верховной Рады Украины Максим Микитась получил разрешение от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вылететь в Великобританию.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН", ссылаясь на соответствующее письмо САП от 15 января 2020 года.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда за границы территории Украины, а именно в Великобританию, в период времени с 20.01.2020 по 24.01.2020 для проведения лечения в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии", – сказано в документе.

В письме также указано, что Микитасю для выезда возвращается заграничный паспорт, который он обязан вернуть правоохранителям до 25.01.2020. Браслет был снят. Адвокат подчеркнул, что пока ему не известно, почему Микитасю отказали в вылете.

"Это недоразумение. У него было разрешение на 4 дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт, и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Это волатильность и халатность нашей чиновничьей системы. Кто вернёт моему клиенту деньги за билет? За сорванный график дел в Лондоне?! Мы ждем извинений!" – заявил Лысак в комментарии журналистам.