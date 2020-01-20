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20 января 2020, понедельник, 17:24 602 Документ
Судебная власть 2020-01-20T17:25:18+02:00
Українські Новини
Микитась летел в Лондон с разрешения силовиков законно

Микитась летел в Лондон с разрешения силовиков законно

Татьяна Зотова
Александр Лысак, Максим Микитась, НАБУ, САП
Максим Микитась. Фото из открытых источников
Максим Микитась. Фото из открытых источников

Адвокат Александр Лысак заявил, что бывший депутат Верховной Рады Украины Максим Микитась получил разрешение от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вылететь в Великобританию.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН", ссылаясь на соответствующее письмо САП от 15 января 2020 года.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда за границы территории Украины, а именно в Великобританию, в период времени с 20.01.2020 по 24.01.2020 для проведения лечения в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии", – сказано в документе.

В письме также указано, что Микитасю для выезда возвращается заграничный паспорт, который он обязан вернуть правоохранителям до 25.01.2020. Браслет был снят. Адвокат подчеркнул, что пока ему не известно, почему Микитасю отказали в вылете.

"Это недоразумение. У него было разрешение на 4 дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт, и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Это волатильность и халатность нашей чиновничьей системы. Кто вернёт моему клиенту деньги за билет? За сорванный график дел в Лондоне?! Мы ждем извинений!" – заявил Лысак в комментарии журналистам.

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