Австралия отказалась от помощи Украины в тушении лесных пожаров

Власти Австралии отказались от поддержки Украины в тушении масштабных лесных пожаров, забравших жизни более миллиарда животных. Об этом журналистам РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Сообщается, что официальные представители правительства Австралии заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. Речь идет, в том числе, о ресурсах для предоставления помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

В МИД также сообщили, что постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины насчет возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь.

Как сообщали Українські Новини,

смертельные лесные пожары в Австралии уничтожили 381 дом и в итоге начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня.

В Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров, и ожидают новую волну лесных пожаров.

Кроме того, из-за засухи на континенте отстреляют 10 тысяч верблюдов.

Также власти Австралии подозревают сорок несовершеннолетних в инициировании лесных пожаров всего континента.