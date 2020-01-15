подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 января 2020, среда, 20:56 25
Внешняя политика 2020-01-15T20:56:16+02:00
Українські Новини
Австралия отказалась от помощи Украины в тушении лесных пожаров

Австралия отказалась от помощи Украины в тушении лесных пожаров

Елизавета Кесельман
Австралия, пожары в Австралии, тушение пожара, Лесные пожары, МИД Украины
Пожары в Австралии.Фото: Martin Von Stoll
Пожары в Австралии.Фото: Martin Von Stoll

Власти Австралии отказались от поддержки Украины в тушении масштабных лесных пожаров, забравших жизни более миллиарда животных. Об этом журналистам РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Сообщается, что официальные представители правительства Австралии заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. Речь идет, в том числе, о ресурсах для предоставления помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

В МИД также сообщили, что постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины насчет возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь.

Как сообщали Українські Новини,

 смертельные лесные пожары в Австралии уничтожили 381 дом и в итоге начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня.

В Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров, и ожидают новую волну лесных пожаров.

Кроме того, из-за засухи на континенте отстреляют 10 тысяч верблюдов.

Также власти Австралии подозревают сорок несовершеннолетних в инициировании лесных пожаров всего континента.

Больше новостей о: Австралия пожары в Австралии тушение пожара Лесные пожары МИД Украины

Новости
В Киеве на Крещение можно будет купаться на 16 пляжа 21:01 Карта
В прокуратуре Панамы подтвердили отсутствие претензий к юристу Портнову 21:00
Перепад температур в 19 градусов и туманы: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Австралия отказалась от помощи Украины в тушении лесных пожаров 20:56
Экс-боевика, охранявшего место крушения самолета рейса МН17, арестовали 20:56
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы 08:50
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт 23:37
Даже через несколько лет: ПФУ разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего 06:30
больше новостей
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok