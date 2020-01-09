Самолет с украинскими экспертами приземлился в Иране: состав группы

Самолет с украинскими экспертами приземлился в Тегеране (Иран), чтобы расследовать крушение украинского самолета МАУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"9 января в 3:30 самолет Ил-76 ВСУ с экспертной и поисково-спасательной группами на борту совершил посадку в аэропорту г. Тегеран Исламской Республики Иран", - сказано в нем.

Министерство внутренних дел отмечает, что в Иран прибыли 45 украинских специалистов, среди них 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД, они будут помогать расследовать причины крушения Boeing 737.

Как сообщали Українськi Новини, западные спецслужбы назвали предварительной причиной крушения Boeing-737-800 украинской компании МАУ в Иране техническую неисправность.

Также украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирака. А немецкая авиакомпания Lufthansa, уже завтра, 9 января вновь возобновит прямые авиарейсы в Тегеран, где сегодня произошло крушение украинского самолета Boeing-737.

Тем временем Украина начала проверку обеспечения летной деятельности авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", а 9 января объявлено в Украине днем траура по погибшим в катастрофе в Иране.