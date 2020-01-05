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  • Обнародован рейтинг лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture
05 января 2020, воскресенье, 23:10 326
Жизнь 2020-01-05T23:45:02+02:00
Українські Новини
Обнародован рейтинг лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture

Обнародован рейтинг лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture

Ярина Вацяк
BBC, BBC Culture, Netflix, Флибэг, Очень странные дела, Годы, Темный кристалл, Чорнобыль, Сериал, сериалы, сериалы 2019
Schitt's Creek. Фото: NETFLIX
Schitt's Creek. Фото: NETFLIX

Длинные рождественские выходные, на улице холодно, а хочется домашнего уюта и отдыха от суеты, может стать отличным временем для просмотра новых сериалов, на которые не хватало времени в течение года.

BBC Culture обнародовал рейтинг лучших сериалов 2019 года:

  1. Флибэг (Fleabag)
  2. Очень странные дела (Stranger Things)
  3. Годы (Years and Years)
  4. Темный кристалл: Эпоха сопротивления (The Dark Crystal: Age of Resistance)
  5. Чорнобыль (Chernobyl)
  6. Когда они нас увидят (When They See Us)
  7. Наследники (Succession)
  8. Конь БоДжек (BoJack Horseman)
  9. Хранители (Watchmen)
  10. Тьма (Dark)
  11. Матрешка (Russian Doll)
  12. Капкан (Trapped)
  13. Положение в стране (State of the Union)
  14. Охотник за разумом (Mindhunter)
  15. Девчонки из Дерри (Derry Girls)
  16. Шиттс Крик (Schitt's Creek)
  17. Невероятное (Unbelievable)

Напомним, Netflix последовал примеру HBO и выпустил сериал про судьбу украинского "Ивана Грозного".

Ранее Netflix совместно с WWF выпустили уникальный сериал, в котором показали Украину. Также сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов"

Тем временем, был обнародован топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019.

Больше новостей о: BBC BBC Culture Netflix Флибэг Очень странные дела Годы Темный кристалл Чорнобыль Сериал сериалы сериалы 2019

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