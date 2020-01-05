Обнародован рейтинг лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture

Длинные рождественские выходные, на улице холодно, а хочется домашнего уюта и отдыха от суеты, может стать отличным временем для просмотра новых сериалов, на которые не хватало времени в течение года. BBC Culture обнародовал рейтинг лучших сериалов 2019 года: Флибэг (Fleabag) Очень странные дела (Stranger Things) Годы (Years and Years) Темный кристалл: Эпоха сопротивления (The Dark Crystal: Age of Resistance) Чорнобыль (Chernobyl) Когда они нас увидят (When They See Us) Наследники (Succession) Конь БоДжек (BoJack Horseman) Хранители (Watchmen) Тьма (Dark) Матрешка (Russian Doll) Капкан (Trapped) Положение в стране (State of the Union) Охотник за разумом (Mindhunter) Девчонки из Дерри (Derry Girls) Шиттс Крик (Schitt's Creek) Невероятное (Unbelievable) Напомним, Netflix последовал примеру HBO и выпустил сериал про судьбу украинского "Ивана Грозного". Ранее Netflix совместно с WWF выпустили уникальный сериал, в котором показали Украину. Также сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов" Тем временем, был обнародован топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019.