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25 декабря 2019, среда, 15:02 156
Жизнь 2019-12-25T15:03:31+02:00
Українські Новини
Санта-Клаус пролетал над Украиной: онлайн маршрут оленей

Санта-Клаус пролетал над Украиной: онлайн маршрут оленей

Валерия Драгомирова
Украина, Санта-Клаус, Дед Мороз, Путешествие
Санта. Фото: outletov.net
Санта. Фото: outletov.net

В то время как Санта-Клаусу и его оленям власти США выдали разрешение на въезд в страну на Рождество, Санта начал свое путешестие и вчера пролетел над Украиной. Об этом сообщает Aviastop.

По данным сервиса flightradar24, Санта пролетел недалеко от Прилук и Нежина. На данный момент Санта пролетает над США. Также можно отследить его маршрут на сайте.




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Тем временем В 2019 году Украина экспортировала елочные украшения в 27 стран мира. Популярными направлениями экспорта являются Нидерланды, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария. 

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