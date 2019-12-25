Санта-Клаус пролетал над Украиной: онлайн маршрут оленей

В то время как Санта-Клаусу и его оленям власти США выдали разрешение на въезд в страну на Рождество, Санта начал свое путешестие и вчера пролетел над Украиной. Об этом сообщает Aviastop. По данным сервиса flightradar24, Санта пролетел недалеко от Прилук и Нежина. На данный момент Санта пролетает над США. Также можно отследить его маршрут на сайте.Ранее Українські Новини писали, как рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует. Собрали лучшие исполнения рождественской песни на украинском языке.Также как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество. Кроме того, как нарядить елку в год Крысы, а также чем нельзя украшать елку в год Крысы. Лучшие поздравления в открытках и стихах на католическое Рождество-2019. Куда поехать на Рождество в Европу: популярные направления Чехия, Швейцария, Хорватия, Финляндия, Греция. Тем временем В 2019 году Украина экспортировала елочные украшения в 27 стран мира. Популярными направлениями экспорта являются Нидерланды, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария.