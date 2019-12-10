Рождество в Европе: сваржак, рождественские корабли и рыбалка

В конце месяца, 25 декабря вся католическая Европа отмечает праздник Рождества Христова. И в последнее время все больше и больше украинцев выбирают поездку в европейские страны в качестве зимнего рождественского отдыха. Конечно, многие все еще традиционно стремятся в теплые страны, но от этого Европа не становится менее популярной. Манят туристов и иностранные традиции, и местная кухня, и обилие рождественских ярмарок и фестивалей, которые повсеместно сопровождают праздники.

Українські Новини проанализировали, какие направления пользуются самой большой популярностью у туристов и рассказали, куда стоит поехать на рождественские каникулы, чтобы отлично провести время и вернуться с полным чемоданом впечатлений. В нашем ТОПе всего пять стран:

Чехия

Швейцария

Хорватия

Финляндия

Греция

Одна из самых ярких и самых интересных стран для посещения на Рождество - безусловно, Чехия, и хитом чешских каникул нельзя назвать никакой другой город, кроме Праги.

Этот старый и невероятно красивый город каждый год посещают сотни тысяч туристов, которых со временем становится все больше и больше. По-домашнему уютная и в то же время шумная и суетливая Прага радует своих посетителей не только красотой, но и необычной кухней. Так, например, на Староместской и Вацлавской площади разворачиваются огромные по масштабам ярмарки, где можно отведать жареных каштанов и традиционную сладость под названием трдельник - витую булочку, посыпанную сахаром, корицей и грецкими орехами. В последнее время внутрь трдельника добавляют еще и разнообразную начинку, а кондитеры даже устраивают соревнования на самый нетривиальный рецепт. Запивать это все рекомендуется местным глинтвейном - сваржаком. Здесь же, на Староместской площади, в ратуше стоит послушать концерты рождественской музыки и пение праздничных песен, а на верхушке ратуши - взглянуть на заснеженную чешскую столицу с высоты более 60 метров. Традиционно, чехи часто устраивают предпраздничную зимнюю рыбалку, и в это тоже стоит поучаствовать, если предоставляется возможность, так как одной из особенностей ее является традиция выпускать одного из пойманных карпов обратно в реку - чехи верят, что такой поступок непременно принесет удачу рыбаку на весь следующий год.

Рождественская ярмарка в Праге. Фото: picjumbo

Любителей роскоши и Рождества в стиле "люкс" однозначно порадует поездка в Швейцарию. Столица этой страны - один из самых чистых городов Европы, Цюрих - встречает своих гостей сразу же с шиком и помпезностью. Как правило, на центральном вокзале устанавливают огромную елку, усыпанную украшениями с кристаллами Swarovski. Здесь не приходится скучать ни взрослым, ни детям, так как в центре города целыми днями не стихает большая рождественская ярмарка, а Санта-Клаус, который катает малышей на настоящем трамвайчике, вызывает у всех бурный восторг. Традиционно, здесь же, в центре, на площади Бюрклиплац каждый год открывается воркшоп по изготовлению настоящих восковых свечей, побывав на котором, можно продолжить развлечения, поболев за пловцов, которые устраивают большой благотворительный заплыв в костюмах Санты. Из традиционных блюд, которые нельзя не попробовать в Швейцарии на Рождество, стоит отдельно отметить сырный раклет, одной порцией которого можно наесться до отвала.

Рождество со вкусом народных традиций можно отметить в Хорватии. Пожалуй, Загреб, столицу этой страны, по праву можно назвать одним из самых красивых европейских городов на Рождество. А еще здесь собирается самое большое количество ярмарок в Европе, которые отличаются, в первую очередь, обилием работ местных мастеров. Купить на ярмарке в Загребе можно практически все - от домашней косметики до елочных игрушек ручной работы. Местные жители, кстати, сами с удовольствием проводят экскурсии и советуют туристам не упустить ничего из местной колоритной кухни, которая схожа во многом с немецкой. Так, например, точно стоит попробовать местные пончики фритуле с сахарной пудрой, а также штрукли (очень похоже на штрудели, правда?) - аппетитные и румяные рулетики с разными начинками. В общем, если вы - приверженец правильного питания, не рискуйте ехать на Рождество в Загреб, иначе соблазнов не избежать. Одной из любопытных рождественских традиций хорватов, которая сохранилась еще в Сербии и Черногории, является посадка пшеничных зерен в специальную миску. Зерна сажают и наблюдают за ними - если к Рождеству появятся всходы - год будет счастливым и удачным.

Фритуле с миндальными хлопьями. Фото: pixabay

А вот любители активного отдыха, без сомнения, оставят свое сердце в Финляндии. Для взрослых здесь работают потрясающие горнолыжные курорты, а главным чудом для детей в этой стране станет посещение Лапландии и визит к Санта-Клаусу (Йоулупукки). По части традиций и подарков Финляндия - очень трогательная страна. В Рождество у финнов принято делать даже небольшие подарки почтальонам, парикмахерам и полюбившимся продавцам. Однако, стоит учесть, что никого из них застать на рабочем месте в день Рождества не удастся, потому как в наступлением каникул жизнь здесь будто замирает. Попасть в магазины или салоны становится практически невозможно, так как они закрываются довольно рано. Но, несмотря на это, как правило, в небольших кафе и клубах проходят уютные вечеринки, которые можно посетить всем желающим, лишь бы места хватило. В местной рождественской кухне преобладают овощи и рыба - на столе можно встретить кинкку - специально запеченный окорок, а также винегрет с селедкой и специальная выпечка со сливовым вареньем в качестве десерта. Побывав в Хельсинки, стоит увидеть выборы Люсии - девы, которая является символом очищения и святости Рождества. Нередко такой конкурс красоты и грации среди девушек проходит публично, на главной площади столицы.

Концерт к празднованию Святой Люсии. Фото: Скриншот, видео концерта

Поклонникам необычных праздников придется по душе Рождество в Греции. И столица, и маленькие города в этот день украшены необычайно пестрыми флажками, елками и вертепами. Однако, стоит помнить, что Греция - страна морская, поэтому нередко в витринах магазинов и на улицах можно увидеть наряженные на манер елочки модели корабликов. Рождество в Греции знаменуется ловлей и задабриванием домовых при помощи домашних сладостей и выпечки. Здесь также существует интересная традиция - кража безмолвной воды, в которой точно стоит поучаствовать. Необходимо набрать воду из заветного крана с одним важным условием - всю дорогу от дома и обратно необходимо молчать и не произносить ни звука. В набранную воду помещают камушки и лекарственные травы, а затем каждый, кто находится в доме, должен сделать глоток этой воды, зазывая таким образом к себе здоровье и долголетие. На праздники в Греции принято есть традиционный хлеб христопсомо, тесто для которого замешивается с большим количеством базилика и другими травами. А если вы хотите посмотреть на буйство огней и рождественских венков - направляйтесь в самое сердце Греции - Афины. Попадая сюда, каждый будто бы окунается в волшебную сказку.

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