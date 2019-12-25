В США Санта-Клаусу и его оленям выдали разрешение на въезд в страну

Власти США выдали Санта-Клаусу и его оленям разрешение на въезд в США на Рождество. Об этом сообщается в совместном заявлении Министерства сельского хозяйства (USDA) и службы Инспекции здоровья животных и растений (APHIS), передает "TheБабель".

Сообщается, что разрешение позволит оленям Санта-Клауса въезжать и выезжать из США в период с 19:00 24 декабря 2019 года до 07:00 25 декабря 2019 года через любой пограничный пункт США.

"При растущем населении планеты у мистера Клауса будет самое напряженное Рождество на свете. В USDA мы хотим убедиться, что не мешаем важной работе мистера Клауса по доставке рождественских подарков всем", — заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Отмечается, что все олени прошли ветеринарный контроль. У одного из оленей по имени Рудольф тест на "синдром красного носа" дал положительный результат, однако выяснилось, что для него это нормально.

В заявлении также приводятся слова Санта-Клауса, который пообещал, что продезинфицирует свои сапоги и постарается не допустить, чтобы его олени принесли "ящур вместе со всеми подарками".



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