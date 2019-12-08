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08 декабря 2019, воскресенье, 06:00 3990
Общество 2019-12-08T06:00:03+02:00
Українські Новини
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество

Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество

Анна Рудык
Новый год-2020, Выходные на праздники, выходные на Новый год
Новый год. Фото: pexels
Новый год. Фото: pexels

Последний месяц перед Новым годом всегда полон ожиданий и волнений - некоторые в декабре занимаются гаданиями, а кто-то еще в начале месяца обдумывает идеи новогодних подарков близкимНе менее важно перед праздниками спланировать свои выходные, чтобы провести их как мечтали. Українські Новини расскажут, сколько украинцы будут отдыхать в честь Нового года-2020.

Так, 1 января припадает в этом году на среду - этот день является официальным выходным в Украине.

Затем украинцы смогут отдохнуть спустя пару дней - 4 и 5 января (суббота и воскресенье). Этот уикенд будет длинным, так как к субботе и воскресенью прибавятся официальные выходные в честь Сочельника (6 января) и Рождества Христова (7 января).

Как сообщали Українські Новини, в декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год. 

Также Українські Новини собрали пятерку лучших мест, куда можно поехать на зимние каникулы в Украине.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество. 

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