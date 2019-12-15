Как рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует

В детстве многие с нетерпением ждали Нового года, чтобы получить подарки от Деда Мороза. Ему писали письма, рассказывали о самых главных желаниях, а кто-то даже пытался не спать, чтобы собственными глазами увидеть, как он приносит подарки под елочку. Но увидеть Деда Мороза так никому и не удавалось. Учительница истории из Техаса написала о том, каким образом в ее семье уже много поколений рассказывают правду о Санте. Об этом пишет "Психологическая студия СЕНС" в Facebook.

По словам учительницы, когда ребенку исполнилось шесть или семь лет, и вы заметили у него первые сомнения в существовании Санты - значит, он готов.

"Я обычно веду их в кафе и, сделав заказ, говорю: "Ты, конечно, очень сильно вырос за этот год. И не только стал выше - я вижу, что твое сердце тоже стало больше. И ты так вырос, что сам можешь стать Сантой.

Возможно, ты заметил, что большинство увиденных тобой Санта-Клаусов - это люди, переодетые в него. Некоторые из твоих друзей могли тебе сказать, что его вообще не существует.

Так думают многие дети, потому что они еще не готовы быть Сантой. Но ты готов.

Попросите ребенка выбрать любого человека - к примеру, соседа. Миссия ребенка - тайно узнать в чем нуждается этот человек и затем обеспечить этого человека этим, завернуть в подарочную бумагу и доставить. И никогда не раскрывать тайны, что это сделал ты. Быть Сантой не значит получать одобрение - это бескорыстное желание отдавать.

Мой старший сын так выбрал "тетю ведьму", что живет на углу. Женщина действительно внушала страх: вокруг ее дома была ограда и она никогда не позволяла детям заходить за нее, чтобы поиграть в мяч или фрисби. Она часто кричала, чтобы дети играли тише и все такое.

По дороге в школу сын заметил, что каждое утро она выходила на крыльцо забирать почту босиком - и решил, что ей нужны тапочки. Поэтому, ему пришлось побыть шпионом и прятаться в кустах, чтобы выяснить примерный размер ее ног.

Когда мы купили ей теплые тапочки, он упаковал их и наклеил сверху "С Рождеством от Санты". Однажды после ужина он отправился к ее дому и подложил подарок ей под дверь.

На следующее утро мы наблюдали за тем, как она вышла на крыльцо, подобрала упаковку и пошла в дом. Мой сын ждал с нетерпением, что случится дальше.

На следующее утро, когда сын шел в школу, мы увидели то, как она забирает почту в теплых тапочках. Сын был в эйфории. Мне пришлось напомнить ему, что НИКТО никогда не должен знать, что это сделал - иначе он уже не будет Сантой.

Позже несколько следующих лет он выбирал множество людей для подарков и всегда выбирал для них уникальный, индивидуальный подарок. В один год он тщательно вычистил свой велосипед, поменял на нем седло и отдал его дочери одного из наших друзей. Эти люди были очень бедны. Мы спросили отца девочки, насколько это будет уместно.

Выражение лица девочки, когда она увидела возле своего дома велосипед, могло сравниться разве что с выражением радости на лице моего сына.

Когда пришло время рассказать все младшему сыну, старший захотел поговорить с ним сам. Сейчас они оба прекрасные "дарители". Ведь они раскрыли секрет того, как быть Сантой",- говорится в сообщении.



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